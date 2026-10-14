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    AAYDA: Bakıda 90 küçə və prospektdə təmir yekunlaşıb

    İnfrastruktur
    • 14 oktyabr, 2026
    • 11:14
    AAYDA: Bakıda 90 küçə və prospektdə təmir yekunlaşıb

    Bakının 12 inzibati rayonunu əhatə edən genişmiqyaslı təmir proqramı çərçivəsində işlər davam etdirilir.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ümumilikdə 110 küçə və prospekti əhatə edən proqram üzrə artıq 90 küçə və prospektdə təmir işləri yekunlaşdırılıb. Bu isə nəzərdə tutulan işlərin 82 %-nin tamamlanması deməkdir.

    Hazırda 6 küçə və prospektdə təmir işləri davam etdirilir, növbəti mərhələdə isə daha 14 küçə və prospektin təmiri planlaşdırılır.

    Həyata keçirilən tədbirlərin əsas məqsədi paytaxtın yol infrastrukturunu müasirləşdirmək, nəqliyyatın hərəkət rahatlığını artırmaq və yol hərəkəti təhlükəsizliyini daha da gücləndirməkdir.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA)
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