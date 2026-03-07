İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Ceyhun Bayramov TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında çıxış edib

    Xarici siyasət
    • 07 mart, 2026
    • 19:53
    Ceyhun Bayramov TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında çıxış edib

    Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov İstanbul şəhərində keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında çıxış edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Nazir çıxışında artan geosiyasi gərginlik və qlobal qeyri-müəyyənlik fonunda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələri arasında həmrəyliyin, koordinasiyanın və strateji baxışın artan əhəmiyyətini vurğulayıb.

    O, Türk dünyasında siyasi dialoqun gücləndirilməsi, iqtisadi tərəfdaşlıqların genişləndirilməsi və regional əlaqələrin inkişaf etdirilməsi sahəsində TDT-nin əhəmiyyətli rolunu vurğulayıb.

    Nazir Yaxın Şərqdəki son hərbi hadisələr də daxil olmaqla, gərginləşən təhlükəsizlik mühiti ilə bağlı ciddi narahatlıqlarını dilə gətirib və Türkiyə ərazisini hədəf alan raket buraxılışını, eləcə də İranın Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına qarşı dron hücumlarını qətiyyətlə pisləyib.

    Azərbaycanın İsrail-Fələstin münaqişəsinin beynəlxalq hüquq və iki dövlətli nizamlanma yolu əsasında ədalətli və davamlı həllinə prinsipial dəstəyi də bir daha təsdiqləyib.

    Nazir həmçinin rəsmi Bakının Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə toxunaraq, 8 avqust 2025-ci il tarixində Vaşinqton Zirvə Görüşündən sonra Cənubi Qafqazda normallaşma və davamlı sülhə sadiqliyini bir daha vurğulayıb, münasibətlərin tam normallaşması və davamlı sülh üçün Ermənistan konstitusiyasında təsbit edilmiş Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının aradan qaldırılmasını bir daha diqqətə çatdırıb.

    Ceyhun Bayramov TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında çıxış edib
    Ceyhun Bayramov TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında çıxış edib

    Türkiyə Azərbaycan Ceyhun Bayramov
    Джейхун Байрамов выступил на неформальном заседании Совета министров иностранных дел ОТГ
    Foto
    Azerbaijani FM speaks at OTS Foreign Ministers' Council meeting

    Son xəbərlər

    20:37

    Ceyhun Bayramov Baxtiyor Saidov ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:31
    Foto

    TDT-nin baş katibi İranın Naxçıvana PUA hücumlarını pisləyib

    Xarici siyasət
    20:26

    Salyanda avtomobil 10 yaşlı uşağı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    20:18

    Tramp narkokartellərə qarşı mübarizə koalisiyasının yaradıldığını elan edib

    Digər ölkələr
    20:05

    İsrailin Livana hücumları nəticəsində 294 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    19:53
    Foto

    Ceyhun Bayramov TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında çıxış edib

    Xarici siyasət
    19:52

    Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları İranın Naxçıvana dron hücumlarını qətiyyətlə pisləyiblər - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    19:42

    Efiopiyanın Baş naziri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

    Daxili siyasət
    19:37

    Naxçıvan əhalisinin 50,1 faizini qadınlar təşkil edir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti