Ceyhun Bayramov TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında çıxış edib
- 07 mart, 2026
- 19:53
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov İstanbul şəhərində keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında çıxış edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Nazir çıxışında artan geosiyasi gərginlik və qlobal qeyri-müəyyənlik fonunda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələri arasında həmrəyliyin, koordinasiyanın və strateji baxışın artan əhəmiyyətini vurğulayıb.
O, Türk dünyasında siyasi dialoqun gücləndirilməsi, iqtisadi tərəfdaşlıqların genişləndirilməsi və regional əlaqələrin inkişaf etdirilməsi sahəsində TDT-nin əhəmiyyətli rolunu vurğulayıb.
Nazir Yaxın Şərqdəki son hərbi hadisələr də daxil olmaqla, gərginləşən təhlükəsizlik mühiti ilə bağlı ciddi narahatlıqlarını dilə gətirib və Türkiyə ərazisini hədəf alan raket buraxılışını, eləcə də İranın Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına qarşı dron hücumlarını qətiyyətlə pisləyib.
Azərbaycanın İsrail-Fələstin münaqişəsinin beynəlxalq hüquq və iki dövlətli nizamlanma yolu əsasında ədalətli və davamlı həllinə prinsipial dəstəyi də bir daha təsdiqləyib.
Nazir həmçinin rəsmi Bakının Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə toxunaraq, 8 avqust 2025-ci il tarixində Vaşinqton Zirvə Görüşündən sonra Cənubi Qafqazda normallaşma və davamlı sülhə sadiqliyini bir daha vurğulayıb, münasibətlərin tam normallaşması və davamlı sülh üçün Ermənistan konstitusiyasında təsbit edilmiş Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının aradan qaldırılmasını bir daha diqqətə çatdırıb.