    Digər ölkələr
    07 mart, 2026
    20:40
    Vaşinqton Venesuelanın hazırkı hökumətini rəsmən tanıyıb

    Vaşinqton Venesuela Prezidenti səlahiyyətlərini icra edən Delsi Rodriqesin hökumətini rəsmən tanıyıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Floridada keçirilən "Amerika Qalxanı" sammitində bildirib.

    "Bu həftə Venesuela hökumətini rəsmi olaraq tanıdığımızı elan etməkdən məmnunam. Biz onları qanuni olaraq tanıdıq", - deyə o bildirib.

