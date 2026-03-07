Vaşinqton Venesuelanın hazırkı hökumətini rəsmən tanıyıb
- 07 mart, 2026
- 20:40
Vaşinqton Venesuela Prezidenti səlahiyyətlərini icra edən Delsi Rodriqesin hökumətini rəsmən tanıyıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Floridada keçirilən "Amerika Qalxanı" sammitində bildirib.
"Bu həftə Venesuela hökumətini rəsmi olaraq tanıdığımızı elan etməkdən məmnunam. Biz onları qanuni olaraq tanıdıq", - deyə o bildirib.
