Вашингтон официально признал нынешнее правительство Венесуэлы

    • 07 марта, 2026
    • 20:28
    Вашингтон официально признал правительство уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на саммите "Щит Америки" во Флориде.

    "Я рад сообщить, что на этой неделе мы официально признали венесуэльское правительство. Мы юридически признали их", - сказал он.

    В январе 2019 года Венесуэла объявила о разрыве дипломатических отношений с США в связи с признанием Белым домом самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо главой республики. 5 марта 2026 года страны договорились о восстановлении дипломатических и консульских отношений.

