Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Глава Минэкономики Японии вылетел в США для переговоров об инвестициях и пошлинах

    Другие страны
    • 11 февраля, 2026
    • 08:40
    Глава Минэкономики Японии вылетел в США для переговоров об инвестициях и пошлинах

    Министр экономики, торговли и промышленности Японии Рёсэй Акадзава вылетел в Вашингтон, где до 14 февраля проведет переговоры о конкретизации обещания Токио инвестировать $550 млрд в экономику США в обмен на снижение американских таможенных пошлин.

    Как передает Report, об этом сообщило японское общественное телевидение.

    Отмечается, что главным партнером Акадзава на переговорах станет министр торговли США Говард Латник.

    "Мы к настоящему времени вели весьма жесткие переговоры с американской стороной, исходя из национальных интересов. Хотелось бы на этот раз как можно скорее объявить о достижении договоренности с США", - заявил Акадзава журналистам в международном аэропорту Ханэда в Токио.

    По данным телеканала, первый транш японских инвестиций может быть направлен на строительство электростанций, работающих на природном газе, для центров обработки данных, производство искусственных алмазов, а также модернизацию портовой инфраструктуры для экспорта нефти.

    Рёсэй Акадзава Япония США пошлины инвестиции
    Ты - Король

    Последние новости

    09:11

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.02.2026)

    Финансы
    09:08

    Нефть подорожала после выхода оценки запасов сырья в США

    Энергетика
    08:57

    В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    08:40

    Глава Минэкономики Японии вылетел в США для переговоров об инвестициях и пошлинах

    Другие страны
    08:21

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:59

    Австралия возобновит переговоры о свободной торговле с ЕС

    Другие страны
    07:30

    WSJ: США направят в Нигерию 200 военных для помощи в борьбе с террористами

    Другие страны
    07:02

    В результате стрельбы в школе в Канаде погибли 10 человек

    Другие страны
    06:55

    В Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    Лента новостей