Глава Минэкономики Японии вылетел в США для переговоров об инвестициях и пошлинах

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Рёсэй Акадзава вылетел в Вашингтон, где до 14 февраля проведет переговоры о конкретизации обещания Токио инвестировать $550 млрд в экономику США в обмен на снижение американских таможенных пошлин.

Как передает Report, об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что главным партнером Акадзава на переговорах станет министр торговли США Говард Латник.

"Мы к настоящему времени вели весьма жесткие переговоры с американской стороной, исходя из национальных интересов. Хотелось бы на этот раз как можно скорее объявить о достижении договоренности с США", - заявил Акадзава журналистам в международном аэропорту Ханэда в Токио.

По данным телеканала, первый транш японских инвестиций может быть направлен на строительство электростанций, работающих на природном газе, для центров обработки данных, производство искусственных алмазов, а также модернизацию портовой инфраструктуры для экспорта нефти.