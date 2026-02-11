Австралия возобновит переговоры о свободной торговле с ЕС

Австралия возобновит переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Европейским союзом.

Как передает Report, об этом сообщил министр торговли Дон Фаррелл.

В распространенном пресс-службой главы Минторга заявлении отмечается, что новый раунд торговых переговоров Австралии и ЕС начнется уже на этой неделе. "В Брюсселе я встречусь с еврокомиссаром по торговой политике и экономической безопасности Марошем Шефчовичем и комиссаром ЕС по сельскому хозяйству и продовольствию Кристофом Хансеном, чтобы обсудить взаимовыгодное торговое соглашение. Правительство премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе намерено открыть новые рынки для наших экспортеров, создать больше рабочих мест в нашей экономике и сократить расходы для австралийцев", - сообщил Фаррелл, подчеркнув, что рынок стран ЕС "откроет огромные возможности для австралийских производителей, предприятий и экспортеров".

Также министр отметил, что намерен заключить соглашение, которое "будет отвечать национальным интересам Австралии и открывать европейские рынки для сельскохозяйственных производителей". "Австралия готова заключить сделку, но мы не согласимся на невыгодное соглашение, на сделку ради сделки", - сказал он.