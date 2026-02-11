Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Австралия возобновит переговоры о свободной торговле с ЕС

    Другие страны
    • 11 февраля, 2026
    • 07:59
    Австралия возобновит переговоры о свободной торговле с ЕС

    Австралия возобновит переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Европейским союзом.

    Как передает Report, об этом сообщил министр торговли Дон Фаррелл.

    В распространенном пресс-службой главы Минторга заявлении отмечается, что новый раунд торговых переговоров Австралии и ЕС начнется уже на этой неделе. "В Брюсселе я встречусь с еврокомиссаром по торговой политике и экономической безопасности Марошем Шефчовичем и комиссаром ЕС по сельскому хозяйству и продовольствию Кристофом Хансеном, чтобы обсудить взаимовыгодное торговое соглашение. Правительство премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе намерено открыть новые рынки для наших экспортеров, создать больше рабочих мест в нашей экономике и сократить расходы для австралийцев", - сообщил Фаррелл, подчеркнув, что рынок стран ЕС "откроет огромные возможности для австралийских производителей, предприятий и экспортеров".

    Также министр отметил, что намерен заключить соглашение, которое "будет отвечать национальным интересам Австралии и открывать европейские рынки для сельскохозяйственных производителей". "Австралия готова заключить сделку, но мы не согласимся на невыгодное соглашение, на сделку ради сделки", - сказал он.

    Австралия торговля Евросоюз
    Ты - Король

    Последние новости

    07:59

    Австралия возобновит переговоры о свободной торговле с ЕС

    Другие страны
    07:30

    WSJ: США направят в Нигерию 200 военных для помощи в борьбе с террористами

    Другие страны
    07:02

    В результате стрельбы в школе в Канаде погибли 10 человек

    Другие страны
    06:55

    У юго-западных берегов Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    06:23

    Названы страны, которые в прошлом году вложили в Боснию и Герцеговину больше всего инвестиций

    Другие страны
    05:46

    Минфин США разрешил поставки в Венесуэлу технологий для разведки нефти и газа

    Другие страны
    05:10

    Президент Колумбии сообщил о готовившейся попытке покушения на него

    Другие страны
    04:49

    Посол России в Сербии: Мы заинтересованы в стратегическом партнерстве с Сербией

    Другие страны
    04:21

    NYT: США могут разрешить ХАМАС сохранить стрелковое оружие на некоторое время

    Другие страны
    Лента новостей