Нефть подорожала после выхода оценки запасов сырья в США
Энергетика
- 11 февраля, 2026
- 09:08
Цены на нефть выросли в среду утром после выхода оценки запасов этого сырья в США.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,76% относительно предыдущего закрытия, до $69,32 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,84%, до $64,5.
Американский институт нефти (API) в ночь опубликовал оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 6 февраля выросли на 13,4 млн баррелей. Позднее в среду будет опубликована официальная статистика минэнерго США. За неделю по 30 января показатель сократился на 3,5 млн баррелей.
