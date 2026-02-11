Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Энергетика
    • 11 февраля, 2026
    • 09:08
    Нефть подорожала после выхода оценки запасов сырья в США

    Цены на нефть выросли в среду утром после выхода оценки запасов этого сырья в США.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,76% относительно предыдущего закрытия, до $69,32 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,84%, до $64,5.

    Американский институт нефти (API) в ночь опубликовал оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 6 февраля выросли на 13,4 млн баррелей. Позднее в среду будет опубликована официальная статистика минэнерго США. За неделю по 30 января показатель сократился на 3,5 млн баррелей.

