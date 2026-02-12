СМИ: США отправили протестующим в Иран порядка 6 тыс. терминалов Starlink
- 12 февраля, 2026
- 21:46
США доставили протестующим в Иране несколько тысяч терминалов спутниковой связи Starlink.
Как передает Report, с таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal.
По ее сведениям, в Иран нелегальным путем было доставлено порядка 6 тыс. терминалов. Отмечается, что за последние несколько месяцев Госдепартамент закупил порядка 7 тыс. терминалов Starlink, причем большинство из них в январе.
Президент США Дональд Трамп, указывает издание, был оповещен о подобном шаге, однако остается неясным, санкционировал ли он его напрямую.
В январе агентство Bloomberg сообщало, что компания SpaceX предпринимателя Илона Маска отменила плату за доступ к инфраструктуре Starlink в Иране.
Напомним, что 29 декабря в Иране начались массовые протесты из-за резкого падения курса национальной валюты и роста цен. В результате последовавших беспорядков погибли более 3 тыс. человек, включая около 40 сотрудников правоохранительных органов.