    KİV: ABŞ İrandakı etirazçılara təqribən 6 min "Starlink" terminalı göndərib

    Digər ölkələr
    • 12 fevral, 2026
    • 22:08
    KİV: ABŞ İrandakı etirazçılara təqribən 6 min Starlink terminalı göndərib

    ABŞ İrandakı etirazçılara təqribən 6 min "Starlink" peyk-rabitə terminalı göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" qəzeti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, İrana qanunsuz yolla təqribən 6 min terminal göndərilib. Son bir neçə ay ərzində Dövlət Departamenti təqribən 7 min "Starlink" terminalı satın alıb, onların əksəriyyəti isə yanvar ayına təsadüf edir.

    Nəşr yazıb ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu addım barədə məlumatlandırılıb, lakin onun buna birbaşa icazə verib-vermədiyi bilinmir.

    Yanvar ayında "Bloomberg" agentliyi məlumat yaymışdı ki, sahibkar İlon Maskın "SpaceX" şirkəti İranda "Starlink" şəbəkəsindən istifadə üçün ödənişi ləğv edib.

    Xatırladaq ki, dekabrın 29-da İranda milli valyutanın məzənnəsinin kəskin düşməsi və qiymət artımı səbəbindən kütləvi etirazlar başlayıb. Baş verən iğtişaşlar nəticəsində 3 mindən çox insan, o cümlədən hüquq-mühafizə orqanlarının 40-a yaxın əməkdaşı həlak olub.

    ABŞ İran
    СМИ: США отправили протестующим в Иран порядка 6 тыс. терминалов Starlink

