В тяжелом ДТП в Барде погиб один, пострадали два человека
Происшествия
- 12 февраля, 2026
- 21:25
В селе Гяряня Бардинского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали два человека.повлёкшее гибель одного человека.
Как сообщает карабахское бюро Report, на магистрали Евлах-Барда столкнулись Mercedes и "ВАЗ 2106".
В результате инцидент Эльмаддин Оджагвердиев от полученных травм скончался на месте происшествия, Мусаев Васиф Исфендияр оглу и Ахмедов Эльчин Камиль оглу с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в Бардинскую районную центральную больницу.
По факту проводится расследование.
Последние новости
21:52
Россия вернет Украине пятерых детейВ регионе
21:51
Фото
Посол Азербайджана проинформировал кенийских дипломатов о подготовке к WUF13Внешняя политика
21:46
СМИ: США отправили протестующим в Иран порядка 6 тыс. терминалов StarlinkДругие страны
21:33
Определились соперники сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФАФутбол
21:25
В тяжелом ДТП в Барде погиб один, пострадали два человекаПроисшествия
21:23
Трамп: Крупные средства от нефти вскоре значительно помогут народу ВенесуэлыДругие страны
21:20
SOCAR экспортировал в прошлом году более 2 млн тонн нефтехимической продукцииЭнергетика
21:16
Матч Премьер-лиги Азербайджана между "Нефтчи" и "Карабахом" перенесенФутбол
21:06
Фото