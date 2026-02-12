Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В тяжелом ДТП в Барде погиб один, пострадали два человека

    Происшествия
    • 12 февраля, 2026
    • 21:25
    В тяжелом ДТП в Барде погиб один, пострадали два человека

    В селе Гяряня Бардинского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали два человека.повлёкшее гибель одного человека.

    Как сообщает карабахское бюро Report, на магистрали Евлах-Барда столкнулись Mercedes и "ВАЗ 2106".

    В результате инцидент Эльмаддин Оджагвердиев от полученных травм скончался на месте происшествия, Мусаев Васиф Исфендияр оглу и Ахмедов Эльчин Камиль оглу с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в Бардинскую районную центральную больницу.

    По факту проводится расследование.

    Bərdədə baş verən ağır qəzada bir nəfər ölüb, iki nəfər xəsarət alıb
