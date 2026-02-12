В тяжелом ДТП в Барде погиб один, пострадали два человека

В селе Гяряня Бардинского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали два человека.повлёкшее гибель одного человека.

Как сообщает карабахское бюро Report, на магистрали Евлах-Барда столкнулись Mercedes и "ВАЗ 2106".

В результате инцидент Эльмаддин Оджагвердиев от полученных травм скончался на месте происшествия, Мусаев Васиф Исфендияр оглу и Ахмедов Эльчин Камиль оглу с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в Бардинскую районную центральную больницу.

По факту проводится расследование.