СМИ: В Париже неизвестный угрожал ножом жандармам у Триумфальной арки

    Другие страны
    • 14 февраля, 2026
    • 00:21
    Мужчина угрожал ножом стражам порядка у Триумфальной арки в VIII округе Парижа, один из жандармов открыл огонь.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.

    По данным издания, злоумышленник был задержан, после чего его госпитализировали в тяжелом состоянии.

    Инцидент произошел вечером 13 февраля во время церемонии зажжения Вечного огня у Триумфальной арки.

    Личность нападавшего пока не установлена. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) начала расследование.

