СМИ: В Париже неизвестный угрожал ножом жандармам у Триумфальной арки

Мужчина угрожал ножом стражам порядка у Триумфальной арки в VIII округе Парижа, один из жандармов открыл огонь.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.

По данным издания, злоумышленник был задержан, после чего его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел вечером 13 февраля во время церемонии зажжения Вечного огня у Триумфальной арки.

Личность нападавшего пока не установлена. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) начала расследование.