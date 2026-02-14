СМИ: В Париже неизвестный угрожал ножом жандармам у Триумфальной арки
Мужчина угрожал ножом стражам порядка у Триумфальной арки в VIII округе Парижа, один из жандармов открыл огонь.
Как передает Report, об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.
По данным издания, злоумышленник был задержан, после чего его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел вечером 13 февраля во время церемонии зажжения Вечного огня у Триумфальной арки.
Личность нападавшего пока не установлена. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) начала расследование.
