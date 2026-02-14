Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    ООН призвали дать новое определение массовому голоду в неблагополучных странах

    • 14 февраля, 2026
    • 04:25
    ООН призвали дать новое определение массовому голоду в неблагополучных странах

    Ведущие европейские и американские специалисты в области продовольственной безопасности призвали профильные органы ООН дать новое определение для понятия "массовый голод", так как его текущая формулировка задает слишком жесткие рамки для присвоения подобного статуса, а также строится на часто политизируемой статистике по смертности.

    Как передает Report со ссылкой на письмо ученых опубликованное в научном журнале Lancet, об этом сообщила пресс-служба американского Колумбийского университета.

    "Существующие пороговые значения по смертности, заданные в Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности (IPC) ООН, были созданы с учетом условий в сельской местности в Африке, а не урбанизированных стран со средним уровнем достатка. Принятие более гибких и зависящих от контекста определений позволит нам более оперативно принимать гуманитарные меры и избегать дополнительных смертей", - заявил профессор Колумбийского университета (США) Ламберт Луми, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

    Как объясняют профессор Луми и его коллеги, при оценке ситуации с доступом к пище в той или иной стране Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и иные гуманитарные международные структуры используют в своей работе так называемую шкалу IPC, которая была создана в 2004 году при борьбе с голодом в Сомали. В ее рамках выделяется пять уровней продовольственной безопасности, последний из которых соответствует массовому голоду.

    Для присвоения подобного статуса необходимо, чтобы в изучаемом регионе как минимум 20% домохозяйств находились под угрозой полного лишения доступа к пище, а также высокий уровень недоедания и смертность от голода, составляющая минимум два случая на 10 тыс. человек в день. Как отмечают ученые, эти критерии одновременно являются слишком жесткими, и при этом они с очень большим запозданием реагируют на продовольственные кризисы, возникающие в урбанизированных средах обитания человека.

    Также исследователи отмечают, что шкала IPC не учитывает существенные различия в смертности, которые могут возникать в кризисных ситуациях в разных возрастных группах. В качестве примера этого профессор Луми и его коллеги приводят ситуацию с семикратным ростом детской смертности в Нидерландах во время "голодной зимы" 1944 года, что в соответствии с критериями IPC не было бы признано гуманитарной катастрофой и следствием массового голода.

    Еще одной проблемой существующей системы является то, что она опирается в своей работе на показатель смертности, который по своей природе является запаздывающим индикатором и при этом он часто оказывается сильно политизирован. По этой причине ученые предлагают дать новое определение массовому голоду и сформулировать критерии, которые позволяли бы быстрее выявлять его и оперативно предпринимать меры по спасению жизней голодающих.

