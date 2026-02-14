Президент Азербайджана: Процесс нормализации продвигается успешно
Внешняя политика
- 14 февраля, 2026
- 01:58
Насколько я знаю, Армения планирует провести референдум. И как только это будет сделано, не будет никаких препятствий для официального подписания мирного соглашения. Но я еще раз хотел бы подчеркнуть, что для Азербайджана мир уже достигнут.
Как сообщает Report, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24 в Мюнхене.
"Процесс нормализации продвигается успешно. И я надеюсь, что как только эти юридические формальности будут завершены, мы достигнем официального мира", - отметил глава государства.
