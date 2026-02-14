Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Нахчыванский госуниверситет и Университет Мармара подписали договор о сотрудничестве

    Наука и образование
    • 14 февраля, 2026
    • 16:04
    Нахчыванский госуниверситет и Университет Мармара подписали договор о сотрудничестве

    Нахчыванский государственный университет (НГУ) и турецкий Университет Мармара подписали договор о сотрудничестве.

    Как сообщает Report, документ подписали ректор НГУ Эльбрус Исаев и ректор Университета Мармара Мехмет Эмин Окур.

    Основная цель соглашения - повышение взаимного интереса к образовательной и научно-исследовательской деятельности, расширение сотрудничества для разработки совместных научных проектов и инициатив, а также обмен преподавателями, студентами и административным персоналом.

    Нахчыванский госуниверситет Университет Мармара соглашение о сотрудничестве
    Фото
    Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə Marmara Universiteti arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    16:44

    Зеленский ответил на вопрос о давлении со стороны США: "Немного"

    Другие
    16:34

    США нанесли удары по более чем 30 объектам ИГИЛ в Сирии

    Другие страны
    16:27

    Григорян провел встречу с представителями гражданского общества Азербайджана

    Внешняя политика
    16:25

    Олег Амирбеков назначен директором Русдрамы

    Kультурная политика
    16:08

    В Кюрдамире из водоканала извлечено тело 60-летнего мужчины

    Происшествия
    16:04
    Фото

    Нахчыванский госуниверситет и Университет Мармара подписали договор о сотрудничестве

    Наука и образование
    15:49

    Италия присоединится к Совету мира в статусе наблюдателя

    Другие страны
    15:42

    Зеленский: РФ теряет 156 военных за каждый километр на Донецком направлении

    Другие страны
    15:39

    В Азербайджане из-за тумана снизится видимость на дорогах

    Экология
    Лента новостей