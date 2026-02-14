Нахчыванский госуниверситет и Университет Мармара подписали договор о сотрудничестве
Наука и образование
- 14 февраля, 2026
- 16:04
Нахчыванский государственный университет (НГУ) и турецкий Университет Мармара подписали договор о сотрудничестве.
Как сообщает Report, документ подписали ректор НГУ Эльбрус Исаев и ректор Университета Мармара Мехмет Эмин Окур.
Основная цель соглашения - повышение взаимного интереса к образовательной и научно-исследовательской деятельности, расширение сотрудничества для разработки совместных научных проектов и инициатив, а также обмен преподавателями, студентами и административным персоналом.
