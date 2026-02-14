Италия присоединится к Совету мира в статусе наблюдателя

Италия намерена войти в Совет мира в качестве страны-наблюдателя.

Как передает Report со ссылкой на Il Messaggero, об этом заявила журналистам премьер-министр Италии Джорджа Мелони в Аддис-Абебе.

"Нас пригласили вчера в качестве страны-наблюдателя. И, думаю, мы ответим положительно на это приглашение. Это промежуточный вариант, который может снять неловкости. По нашему мнению, это хорошее решение с учетом проблемы совместимости, в том числе конституционной, с полноправным участием в Совете", - сказала она.

По ее словам, к формату наблюдателей могут присоединиться и другие европейские страны, прежде всего государства Средиземноморья.