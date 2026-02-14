Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Пехлеви призвал Трампа не тратить время на переговоры с Ираном

    В регионе
    • 14 февраля, 2026
    • 17:35
    Пехлеви призвал Трампа не тратить время на переговоры с Ираном

    Старший сын последнего Иранского шаха Рза Пехлеви призвал администрацию президента США Дональда Трампа не тратить слишком много времени на переговоры с Ираном и сразу перейти к военной интервенции.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом он заявил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

    "Настало время для вмешательства Соединенных Штатов и выполнения обещания президента Трампа - поддержать иранский народ", - сказал Пехлави.

    "Вмешательство - это способ спасти жизни", - добавил он.

    По словам Пехлеви, военное вмешательство США - это лишь вопрос времени.

    Напомним, администрация Трампа ведет переговоры с Ираном по ядерной сделке, в то же время наращивает военные силы в регионе.

    На прошлой неделе 6 февраля американские и иранские дипломаты провели переговоры в Омане, и ожидаются дальнейшие переговоры на 17 февраля.

    Реза Пехлеви США Иран Дональд Трамп ядерная сделка Мюнхенская конференция по безопасности
    Pəhləvi Trampı İranla danışıqlara vaxt sərf etməməyə çağırıb
    Son of Iran's last shah urges US military intervention in Iran
