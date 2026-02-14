Пехлеви призвал Трампа не тратить время на переговоры с Ираном

Старший сын последнего Иранского шаха Рза Пехлеви призвал администрацию президента США Дональда Трампа не тратить слишком много времени на переговоры с Ираном и сразу перейти к военной интервенции.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом он заявил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

"Настало время для вмешательства Соединенных Штатов и выполнения обещания президента Трампа - поддержать иранский народ", - сказал Пехлави.

"Вмешательство - это способ спасти жизни", - добавил он.

По словам Пехлеви, военное вмешательство США - это лишь вопрос времени.

Напомним, администрация Трампа ведет переговоры с Ираном по ядерной сделке, в то же время наращивает военные силы в регионе.

На прошлой неделе 6 февраля американские и иранские дипломаты провели переговоры в Омане, и ожидаются дальнейшие переговоры на 17 февраля.