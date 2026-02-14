Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Зеленский: РФ теряет 156 военных за каждый километр на Донецком направлении

    Другие страны
    • 14 февраля, 2026
    • 15:42
    Зеленский: РФ теряет 156 военных за каждый километр на Донецком направлении

    Россия теряет в среднем 156 военнослужащих за каждый километр оккупированной украинской территории на Донецком направлении.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

    "Каждый месяц Россия мобилизует около 40 тыс. человек - иногда 42-43 тыс. Не все из них доходят до линии фронта. Поэтому в целом численность российского контингента в Украине в этом году не растет. Для нашей армии задача ясна - уничтожать больше российских оккупантов. И цель конкретная - не менее 50 тысяч в месяц", - заявил президент.

    Он отметил, что в декабре украинские силы ликвидировали 45 тыс. российских военных - убитыми и тяжело ранеными. В январе, по его словам, интенсивность штурмов снизилась, и потери России составили около 30 тыс. человек убитыми и тяжело ранеными.

    "Существует даже четкая цена, которую Россия платит за каждый километр оккупированной украинской земли на Донецком направлении. Это одно из самых интенсивных направлений. Цена для России за один километр сейчас - 156 солдат", - заявил Зеленский.

    Владимир Зеленский российско-украинская война Украина Россия Мюнхенская конференция по безопасности Донецкая область военнослужащие потери
    Ukrayna Prezidenti: Rusiya Donbas istiqamətində hər işğal olunan kilometrə 156 əsgər itirir
    Zelenskyy: Russia losing 156 troops for every kilometer in Donetsk direction
    Ты - Король

    Последние новости

    16:44

    Зеленский ответил на вопрос о давлении со стороны США: "Немного"

    Другие
    16:34

    США нанесли удары по более чем 30 объектам ИГИЛ в Сирии

    Другие страны
    16:27

    Григорян провел встречу с представителями гражданского общества Азербайджана

    Внешняя политика
    16:25

    Олег Амирбеков назначен директором Русдрамы

    Kультурная политика
    16:08

    В Кюрдамире из водоканала извлечено тело 60-летнего мужчины

    Происшествия
    16:04
    Фото

    Нахчыванский госуниверситет и Университет Мармара подписали договор о сотрудничестве

    Наука и образование
    15:49

    Италия присоединится к Совету мира в статусе наблюдателя

    Другие страны
    15:42

    Зеленский: РФ теряет 156 военных за каждый километр на Донецком направлении

    Другие страны
    15:39

    В Азербайджане из-за тумана снизится видимость на дорогах

    Экология
    Лента новостей