Зеленский: РФ теряет 156 военных за каждый километр на Донецком направлении

Россия теряет в среднем 156 военнослужащих за каждый километр оккупированной украинской территории на Донецком направлении.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Каждый месяц Россия мобилизует около 40 тыс. человек - иногда 42-43 тыс. Не все из них доходят до линии фронта. Поэтому в целом численность российского контингента в Украине в этом году не растет. Для нашей армии задача ясна - уничтожать больше российских оккупантов. И цель конкретная - не менее 50 тысяч в месяц", - заявил президент.

Он отметил, что в декабре украинские силы ликвидировали 45 тыс. российских военных - убитыми и тяжело ранеными. В январе, по его словам, интенсивность штурмов снизилась, и потери России составили около 30 тыс. человек убитыми и тяжело ранеными.

"Существует даже четкая цена, которую Россия платит за каждый километр оккупированной украинской земли на Донецком направлении. Это одно из самых интенсивных направлений. Цена для России за один километр сейчас - 156 солдат", - заявил Зеленский.