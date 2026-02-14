Ukrayna Prezidenti: Rusiya Donbas istiqamətində hər işğal olunan kilometrə 156 əsgər itirir
Digər ölkələr
- 14 fevral, 2026
- 15:49
Rusiya Donbas istiqamətində işğal edilmiş Ukrayna ərazisinin hər kilometrinə görə 156 əsgər itirir.
"Report"un məlumatına görə, bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Münhen Təhlükəsizlik Konfransında bildirib.
"Hər ay Rusiya təxminən 40 min nəfər səfərbər edir - bəzən 42-43 min. Onların heç də hamısı cəbhə xəttinə gedib çatmır. Buna görə də ümumilikdə bu il Ukraynadakı Rusiya kontingentinin sayı artmır. Ordumuz üçün vəzifə aydındır - daha çox işğalçı məhv etmək. Və konkret hədəf - ayda ən azı 50 min nəfər", - prezident bəyan edib.
