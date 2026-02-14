Зеленский ответил на вопрос о давлении со стороны США: "Немного"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ощущает "немного" давления со стороны президента США Дональда Трампа касательно мира с Россией.

Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос модератора сессии о недавнем заявлении Трампа.

"Трамп сказал: Россия хочет заключить сделку, и Зеленскому придется действовать. Вы чувствуете давление?" - поинтересовалась модератор.

Сделав короткую паузу, Зеленский ответил: "Немного", - что вызвало сдержанную реакцию и легкий смех в зале.

При этом он подчеркнул, что понимает позицию американского президента. Комментируя вопрос возможного проведения выборов, глава украинского государства заявил: "Если Украине предоставить два месяца прекращения огня, мы проведем выборы". По его словам, если американская сторона настаивает на этом, Киев готов продемонстрировать свою готовность к соответствующим шагам.

Говоря о трехсторонних консультациях Украины, России и США, Зеленский отметил, что американская сторона регулярно поднимает тему уступок. Однако, подчеркнул он, слишком часто речь идет исключительно о возможных уступках со стороны Украины, а не России.

Он также выразил обеспокоенность тем, что Европа фактически отсутствует за столом переговоров, назвав это серьезной ошибкой.