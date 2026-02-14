Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Зеленский ответил на вопрос о давлении со стороны США: "Немного"

    Другие страны
    • 14 февраля, 2026
    • 16:44
    Зеленский ответил на вопрос о давлении со стороны США: Немного

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ощущает "немного" давления со стороны президента США Дональда Трампа касательно мира с Россией.

    Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос модератора сессии о недавнем заявлении Трампа.

    "Трамп сказал: Россия хочет заключить сделку, и Зеленскому придется действовать. Вы чувствуете давление?" - поинтересовалась модератор.

    Сделав короткую паузу, Зеленский ответил: "Немного", - что вызвало сдержанную реакцию и легкий смех в зале.

    При этом он подчеркнул, что понимает позицию американского президента. Комментируя вопрос возможного проведения выборов, глава украинского государства заявил: "Если Украине предоставить два месяца прекращения огня, мы проведем выборы". По его словам, если американская сторона настаивает на этом, Киев готов продемонстрировать свою готовность к соответствующим шагам.

    Говоря о трехсторонних консультациях Украины, России и США, Зеленский отметил, что американская сторона регулярно поднимает тему уступок. Однако, подчеркнул он, слишком часто речь идет исключительно о возможных уступках со стороны Украины, а не России.

    Он также выразил обеспокоенность тем, что Европа фактически отсутствует за столом переговоров, назвав это серьезной ошибкой.

    Владимир Зеленский Украина российско-украинская война США Дональд Трамп давление Мюнхенская конференция по безопасности
    Zelenski ABŞ tərəfindən təzyiq barədə suala cavab verib
    Zelenskyy responds to question on US pressure: 'A little bit'
    Ты - Король

    Последние новости

    16:44

    Зеленский ответил на вопрос о давлении со стороны США: "Немного"

    Другие страны
    16:34

    США нанесли удары по более чем 30 объектам ИГИЛ в Сирии

    Другие страны
    16:27

    Григорян провел встречу с представителями гражданского общества Азербайджана

    Внешняя политика
    16:25

    Олег Амирбеков назначен директором Русдрамы

    Kультурная политика
    16:08

    В Кюрдамире из водоканала извлечено тело 60-летнего мужчины

    Происшествия
    16:04
    Фото

    Нахчыванский госуниверситет и Университет Мармара подписали договор о сотрудничестве

    Наука и образование
    15:49

    Италия присоединится к Совету мира в статусе наблюдателя

    Другие страны
    15:42

    Зеленский: РФ теряет 156 военных за каждый километр на Донецком направлении

    Другие страны
    15:39

    В Азербайджане из-за тумана снизится видимость на дорогах

    Экология
    Лента новостей