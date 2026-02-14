Григорян провел встречу с представителями гражданского общества Азербайджана
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с представителями гражданского общества Азербайджана, прибывшими в Армению в рамках инициативы "Мост мира".
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Совбезе Армении.
"Григорян приветствовал визит представителей азербайджанского гражданского общества в Армению, подчеркнув, что двусторонние контакты в таком формате играют важную роль в укреплении взаимного доверия и развитии добрососедских отношений", - говорится в сообщении.
Согласно информации, стороны обсудили мирный процесс, экономические возможности, которые возникнут в результате разблокировки региональных каналов, а также текущую динамику развития армяно-азербайджанских отношений.
