Григорян провел встречу с представителями гражданского общества Азербайджана

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с представителями гражданского общества Азербайджана, прибывшими в Армению в рамках инициативы "Мост мира".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Совбезе Армении.

"Григорян приветствовал визит представителей азербайджанского гражданского общества в Армению, подчеркнув, что двусторонние контакты в таком формате играют важную роль в укреплении взаимного доверия и развитии добрососедских отношений", - говорится в сообщении.

Согласно информации, стороны обсудили мирный процесс, экономические возможности, которые возникнут в результате разблокировки региональных каналов, а также текущую динамику развития армяно-азербайджанских отношений.