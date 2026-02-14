Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Григорян провел встречу с представителями гражданского общества Азербайджана

    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 16:27
    Григорян провел встречу с представителями гражданского общества Азербайджана

    Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с представителями гражданского общества Азербайджана, прибывшими в Армению в рамках инициативы "Мост мира".

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Совбезе Армении.

    "Григорян приветствовал визит представителей азербайджанского гражданского общества в Армению, подчеркнув, что двусторонние контакты в таком формате играют важную роль в укреплении взаимного доверия и развитии добрососедских отношений", - говорится в сообщении.

    Согласно информации, стороны обсудили мирный процесс, экономические возможности, которые возникнут в результате разблокировки региональных каналов, а также текущую динамику развития армяно-азербайджанских отношений.

    Лента новостей