США нанесли удары по более чем 30 объектам ИГИЛ в Сирии
Другие страны
- 14 февраля, 2026
- 16:34
Центральное командование США (CENTCOM) с 3 по 12 февраля нанесло массивные удары по более чем 30 целям террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в сообщении CENTCOM.
В сообщении также говорится, что в основном удары пришлись по объектам инфраструктуры и хранилищам оружия ИГИЛ.
США нанесли удары по более чем 30 объектам ИГИЛ в Сирии
