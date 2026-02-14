США нанесли удары по более чем 30 объектам ИГИЛ в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) с 3 по 12 февраля нанесло массивные удары по более чем 30 целям террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в сообщении CENTCOM.

В сообщении также говорится, что в основном удары пришлись по объектам инфраструктуры и хранилищам оружия ИГИЛ.