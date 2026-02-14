İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    ABŞ Suriyada İŞİD-in 30-dan çox obyektinə zərbələr endirib

    • 14 fevral, 2026
    • 16:45
    ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) fevralın 3-dən 12-dək Suriyada İŞİD terror qruplaşmasının 30-dan çox hədəfinə kütləvi zərbələr endirib.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə CENTCOM-un məlumatında bildirilib.

    Həmçinin, qeyd edilib ki, zərbələr əsasən İŞİD-in infrastruktur obyektlərinə və silah anbarlarına endirilib.

    США нанесли удары по более чем 30 объектам ИГИЛ в Сирии

