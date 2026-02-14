ABŞ Suriyada İŞİD-in 30-dan çox obyektinə zərbələr endirib
Digər ölkələr
- 14 fevral, 2026
- 16:45
ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) fevralın 3-dən 12-dək Suriyada İŞİD terror qruplaşmasının 30-dan çox hədəfinə kütləvi zərbələr endirib.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə CENTCOM-un məlumatında bildirilib.
Həmçinin, qeyd edilib ki, zərbələr əsasən İŞİD-in infrastruktur obyektlərinə və silah anbarlarına endirilib.
