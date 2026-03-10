İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Bu gün ikinci Qədr gecəsidir

    Din
    • 10 mart, 2026
    • 20:00
    Bu gün ikinci Qədr gecəsidir

    Bu gecə Azərbaycanda Ramazan ayının ikinci Qədr (əhya) gecəsidir.

    "Report" xəbər verir ki, üçüncü Qədr gecəsi martın 12-si, sonuncusu isə 16-da olacaq.

    Şəvval ayının 1-i (martın 20-si) Azərbaycanda Ramazan (Fitr) bayramı qeyd olunacaq. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən martın 20, 21-i Azərbaycanda Ramazan bayramıdır.

    Qədr gecəsi İslam inancına görə, Qurani-Kərimin ilk ayələrinin nazil olduğu müqəddəs gecədir. Bu gecə Qurani-Kərimdə də xüsusi qeyd olunur və min aydan daha xeyirli olduğu bildirilir.

    Müsəlmanlar inanırlar ki, Qədr gecəsində edilən dua və ibadətlər Allah dərgahında daha çox qəbul olunur, günahların bağışlanması üçün xüsusi mərhəmət qapıları açılır. Bu gecə ənənəvi olaraq Ramazan ayının son on gününün tək gecələrindən birinə təsadüf edir və dəqiq günü gizli saxlanıldığı üçün möminlər həmin günlərdə daha çox ibadət etməyə çalışırlar.

    Qeyd edək ki, mərhəmət və şəfqət ayı olan müqəddəs Ramazan ayı ərzində iftar süfrələri açmaq, yardım və xeyriyyəçilik etmək, ehtiyacı olanlara, kimsəsiz insanlara, uşaq evlərinə, ahıl və qocalara imkan daxilində köməklik göstərmək Allah nəzərində bəyənilən əməllərdəndir. Quran tilavəti, valideynlərin qayğısına qalmaq, dünyasını dəyişənlərin ruhlarını yad etmək, elm-irfan və ibadətlə məşğul olmaq bu ayda ən böyük savab əməllərdən sayılır.

    qədr gecəsi Ramazan ayı
    Сегодня в Азербайджане отмечают вторую ночь аль-Кадр

    Son xəbərlər

    11:48

    Dövlət Agentliyi sosial şəbəkələrdə alış-verişlə bağlı xəbərdarlıq edib

    Biznes
    11:46

    AMB: Azərbaycanda "Könüllü kredit qadağası" mexanizmi üzərində işlər tamamlanır

    Maliyyə
    11:41

    Tatyana Valovaya: Beynəlxalq problemlər yalnız birgə səylərlə həll oluna bilər

    Xarici siyasət
    11:41

    BMT rəsmisi Prezident İlham Əliyevin sülh səylərini yüksək qiymətləndirib

    Xarici siyasət
    11:40

    "Sumqayıt"ın ukraynalı futbolçusu Danilo Beskorovaynıy: "Bəzi oyunlarda məğlubiyyətə layiq deyildik"

    Futbol
    11:26

    Tyaqo Pitarç "Real"ın Çempionlar Liqası tarixində yeni rekord müəyyənləşdirib

    Futbol
    11:25

    ABB-nin dəstəyi ilə II Qadın Liderləri Zirvəsi keçirilib

    Biznes
    11:25

    Azərbaycanda elektron ticarətdə əsas dələduzluq riskləri açıqlanıb

    Biznes
    11:23

    DSMF: Sabah bütün sosial ödənişlər qrafikdən əvvəl yekunlaşdırılacaq

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti