    Сегодня в Азербайджане отмечают вторую ночь аль-Кадр

    Религия
    • 10 марта, 2026
    • 20:13
    Сегодня в Азербайджане отмечают вторую ночь аль-Кадр

    В Азербайджане сегодня отмечается вторая ночь предопределения (Лейлят аль-Кадр, ночь Ахъя) месяца Рамазан.

    Как сообщает Report, третья ночь предопределения приходится на 12 марта, а последняя - на 16 марта.

    В 1-ый день месяца Шевваль (20 марта) в Азербайджане будет отмечаться праздник Рамазан (Фитр). Согласно соответствующему решению Кабинета министров, 20 и 21 марта в Азербайджане являются праздничными.

    Отметим, что Коран ниспосылался пророку Мухаммеду частями в течение 23 лет и в ночь аль-Кадр он был ниспослан полностью.

    Считается, что в ночь аль-Кадр с неба спускаются ангелы, чтобы лучше расслышать молитвы людей. Именно поэтому в ночь предопределения принято молиться и просить прощения у Всевышнего за совершенные грехи и читать Коран.

    аль-Кадр священный месяц Рамазан
