"Barselona"ya "Kamp Nou"nun tutumunu artırmaq üçün icazə verilib
- 10 mart, 2026
- 19:41
"Barselona" klubu "Kamp Nou" stadionunun tamaşaçı tutumunun artırılması üçün Barselona Şəhər Şurasından icazə aldığını açıqlayıb.
"Report" kataloniyalıların mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu qərar stadionun tutumunun 45 min nəfərdən 62 652 nəfərə qədər artırılmasına imkan verəcək.
Hazırda aparılan işlərin əsas hissəsi stadionun birinci və ikinci mərtəbələri arasında yerləşən VIP zonaların və istirahət (lounge) məkanlarının yaradılmasına yönəlib.
Bununla yanaşı, stadionda əlavə qonaq zonaları da yaradılır.
Bundan başqa, stadionun cənub hissəsində azarkeşlər üçün "Qol 1957" adlı yeni zona təşkil ediləcək. Bu ad "Kamp Nou"nun 1957-ci ildə açılmasının şərəfinə seçilib.
Klub rəhbərliyi hesab edir ki, yeni məkan azarkeşlərin komandaya dəstəyini gücləndirəcək və oyunlar zamanı stadiondakı atmosferi daha da yaxşılaşdıracaq.