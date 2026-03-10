İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    "Haber Global"ın Beyrutdan canlı yayımı zamanı şəhər bombalanıb

    10 mart, 2026
    19:49
    Haber Globalın Beyrutdan canlı yayımı zamanı şəhər bombalanıb

    Türkiyənin "Haber Global" televiziya kanalı İsrail-Livan gərginliyi fonunda "Hizbullah"ın mövqeləri atəşə tutulan Beyrut şəhərinə ezam olunan müxbiri ilə canlı bağlantı yaradıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu zaman şəhər hava zərbələrinə məruz qalıb.

    Həmin videonu təqdim edirik:

    Во время прямого эфира Haber Global из Бейрута город подвергся бомбардировке
    Haber Global's live broadcast from Beirut interrupted by bombing

