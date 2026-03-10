"Haber Global"ın Beyrutdan canlı yayımı zamanı şəhər bombalanıb
Digər ölkələr
- 10 mart, 2026
- 19:49
Türkiyənin "Haber Global" televiziya kanalı İsrail-Livan gərginliyi fonunda "Hizbullah"ın mövqeləri atəşə tutulan Beyrut şəhərinə ezam olunan müxbiri ilə canlı bağlantı yaradıb.
"Report" xəbər verir ki, bu zaman şəhər hava zərbələrinə məruz qalıb.
Həmin videonu təqdim edirik:
