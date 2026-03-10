Во время прямого эфира Haber Global из Бейрута город подвергся бомбардировке
- 10 марта, 2026
- 20:02
Турецкий телеканал Haber Global на фоне роста напряженности между Ливаном и Израилем направил в Бейрут своего корреспондента. В ходе прямого эфира город подвергся авиаударам.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.
Предлагаем вашему вниманию данное видео:
