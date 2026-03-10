Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Во время прямого эфира Haber Global из Бейрута город подвергся бомбардировке

    Во время прямого эфира Haber Global из Бейрута город подвергся бомбардировке

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 20:02
    Во время прямого эфира Haber Global из Бейрута город подвергся бомбардировке

    Турецкий телеканал Haber Global на фоне роста напряженности между Ливаном и Израилем направил в Бейрут своего корреспондента. В ходе прямого эфира город подвергся авиаударам.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

    Предлагаем вашему вниманию данное видео:

    Haber Global Бейрут Ливан
    Видео
    "Haber Global"ın Beyrutdan canlı yayımı zamanı şəhər bombalanıb
    Видео
    Haber Global's live broadcast from Beirut interrupted by bombing
    Ты - Король

    Лента новостей