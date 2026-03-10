İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Fərdi
    • 10 mart, 2026
    • 20:06
    Azərbaycanın daha bir güləşçisi Avropa çempionatında finala yüksəlib

    Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan güləş üzrə U-23 Avropa çempionatı davam edir.

    "Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, yarışın ikinci günündə Azərbaycanın sərbəst güləşçilərindən Ceyhun Allahverdiyev (61 kq) finala yüksəlib.

    Yarımfinalda Başir Alili (Şimali Makedoniya) ilə qarşılaşan təmsilçimiz həlledici raunda adlayıb. Onun rəqibi zədələndiyi üçün qarşılaşmanı davam etdirə bilməyib.

    Qeyd edək ki, ötən gün Vasif Bağırovla (57 kq) Səbuhi Əmiraslanov (79 kq) finala yüksəliblər. U-23 Avropa çempionatı martın 15-nə qədər davam edəcək.

    güləş Avropa çempionatı Serbiya final Ceyhun Allahverdiyev
