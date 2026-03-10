Azərbaycanın daha bir güləşçisi Avropa çempionatında finala yüksəlib
Fərdi
- 10 mart, 2026
- 20:06
Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan güləş üzrə U-23 Avropa çempionatı davam edir.
"Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, yarışın ikinci günündə Azərbaycanın sərbəst güləşçilərindən Ceyhun Allahverdiyev (61 kq) finala yüksəlib.
Yarımfinalda Başir Alili (Şimali Makedoniya) ilə qarşılaşan təmsilçimiz həlledici raunda adlayıb. Onun rəqibi zədələndiyi üçün qarşılaşmanı davam etdirə bilməyib.
Qeyd edək ki, ötən gün Vasif Bağırovla (57 kq) Səbuhi Əmiraslanov (79 kq) finala yüksəliblər. U-23 Avropa çempionatı martın 15-nə qədər davam edəcək.
Son xəbərlər
20:24
Bakı Təşəbbüs Qrupu kiberhücumlara məruz qalıbXarici siyasət
20:21
"Zərifə və Heydər Əliyevlər – Əbədiyaşar məhəbbət" kitabı Sarayevoda boşnak dilində nəşr olunubXarici siyasət
20:13
Foto
Türkiyənin Baş Ombudsmanı Azərbaycanın səfiri ilə görüşübXarici siyasət
20:06
Azərbaycanın daha bir güləşçisi Avropa çempionatında finala yüksəlibFərdi
20:05
Foto
Emin Əmrullayev işğaldan azad olunmuş ərazilərdə çalışan müəllimlərlə görüşübElm və təhsil
20:00
Bu gün ikinci Qədr gecəsidirDin
19:49
Video
"Haber Global"ın Beyrutdan canlı yayımı zamanı şəhər bombalanıbDigər ölkələr
19:45
Zelenski və Ərdoğan İran ətrafındakı vəziyyəti müzakirə ediblərDigər ölkələr
19:43