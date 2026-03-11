Azərbaycanın 2 qadın güləşçisi Avropa çempionatında finala yüksəlib
Fərdi
- 11 mart, 2026
- 20:23
Azərbaycan güləşçisi Gültəkin Şirinova (55 kq) və Günay Qurbanova (59 kq) Serbiyanın Zrenyanin şəhərində davam edən güləş üzrə U-23 Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıblar.
"Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, Şirinova moldovalı rəqibi Mihaela Samoili, Qurbanova isə rumıniyalı Ana Mariya Puyunu üstələyib.
Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
20:59
Foto
Nigeriyanın daha üç vətəndaşı İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB-4Daxili siyasət
20:55
Rusiyadan Misirə gedən yük gəmisi Çanaqqala boğazında saya oturubRegion
20:26
Foto
İlham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİBXarici siyasət
20:23
Foto
Azərbaycanın 2 qadın güləşçisi Avropa çempionatında finala yüksəlibFərdi
20:17
Foto
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsində Təhlükəsiz İdman Komissiyası təsis edilibFərdi
20:12
Qlobal Bakı Forumunun iştirakçıları üçün iftar süfrəsi açılıbDin
19:53
Video
İTV "Avroviziya-2026"da təmsilçi və mahnı seçimi ilə bağlı müzakirələrə münasibət bildiribMədəniyyət siyasəti
19:31
Foto
Bakı və Bratislava Slovakiya banklarının layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirakını müzakirə edibXarici siyasət
19:27
Foto