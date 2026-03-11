Azərbaycanın 2 qadın güləşçisi Avropa çempionatında finala yüksəlib

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Fərdi
    11 mart, 2026
    20:23
    Azərbaycan güləşçisi Gültəkin Şirinova (55 kq) və Günay Qurbanova (59 kq) Serbiyanın Zrenyanin şəhərində davam edən güləş üzrə U-23 Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıblar.

    "Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, Şirinova moldovalı rəqibi Mihaela Samoili, Qurbanova isə rumıniyalı Ana Mariya Puyunu üstələyib.

    Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq.

    Gültəkin Şirinova güləş üzrə U-23 Avropa çempionatı

