Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb
Fərdi
- 11 mart, 2026
- 21:23
Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Ceyhun Allahverdiyev (61 kq) Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan U-23 Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb.
"Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, Ceyhun finalda erməni güləşçi Levik Mikayelyana uduzub.
Qeyd edək ki, daha əvvəl sərbəst güləşçilərdən Vasif Bağırovla (57 kq) Səbuhi Əmiraslanov (79 kq) gümüş, Musa Ağayev (65 kq) Ramik Heybətov (70 kq) və Zəfər Əliyev (97 kq) bürünc medal qazanıblar.
Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq.
