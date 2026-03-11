İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb

    Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    • 11 mart, 2026
    • 21:23
    Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb

    Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Ceyhun Allahverdiyev (61 kq) Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan U-23 Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb.

    "Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, Ceyhun finalda erməni güləşçi Levik Mikayelyana uduzub.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl sərbəst güləşçilərdən Vasif Bağırovla (57 kq) Səbuhi Əmiraslanov (79 kq) gümüş, Musa Ağayev (65 kq) Ramik Heybətov (70 kq) və Zəfər Əliyev (97 kq) bürünc medal qazanıblar.

    Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq.

    Sərbəst güləşçi Ceyhun Allahverdiyev U-23 Avropa çempionatı

