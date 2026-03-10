Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы
Индивидуальные
- 10 марта, 2026
- 20:29
Еще один азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы по борьбе U-23 в сербском Зренянине.
Как сообщает сотрудник Report из Сербии, во второй день соревнований борец вольного стиля Джейхун Аллахвердиев (61 кг) одолел в полуфинале Башира Алили (Северная Македония).
Его соперник получил травму и не смог продолжить поединок.
Отметим, что накануне в финал вышли Васиф Багиров (57 кг) и Сабухи Амирасланов (79 кг).
Чемпионат Европы завершится 15 марта.
Последние новости
20:55
Книга "Зарифа и Гейдар Алиевы – Бессмертная любовь" издана на боснийском языкеВнешняя политика
20:34
Цифровая система Бакинской инициативной группы подверглась кибератакамВнешняя политика
20:29
Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата ЕвропыИндивидуальные
20:24
Фото
Турецкий омбудсмен встретился с послом АзербайджанаВнешняя политика
20:20
Фото
Министр Эмин Амруллаев встретился с учителями школ в АгдамеНаука и образование
20:13
Сегодня в Азербайджане отмечают вторую ночь аль-КадрРелигия
20:02
Видео
Во время прямого эфира Haber Global из Бейрута город подвергся бомбардировкеДругие страны
20:02
Президенты Азербайджана и Сирии обсудили напряженность на Ближнем ВостокеВнешняя политика
19:41