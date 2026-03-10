Еще один азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы по борьбе U-23 в сербском Зренянине.

Как сообщает сотрудник Report из Сербии, во второй день соревнований борец вольного стиля Джейхун Аллахвердиев (61 кг) одолел в полуфинале Башира Алили (Северная Македония).

Его соперник получил травму и не смог продолжить поединок.

Отметим, что накануне в финал вышли Васиф Багиров (57 кг) и Сабухи Амирасланов (79 кг).

Чемпионат Европы завершится 15 марта.