    Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы

    Индивидуальные
    10 марта, 2026
    • 20:29
    Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы

    Еще один азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы по борьбе U-23 в сербском Зренянине.

    Как сообщает сотрудник Report из Сербии, во второй день соревнований борец вольного стиля Джейхун Аллахвердиев (61 кг) одолел в полуфинале Башира Алили (Северная Македония).

    Его соперник получил травму и не смог продолжить поединок.

    Отметим, что накануне в финал вышли Васиф Багиров (57 кг) и Сабухи Амирасланов (79 кг).

    Чемпионат Европы завершится 15 марта.

