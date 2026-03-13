NASA назначило запуск лунной миссии Artemis II на 1 апреля

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует запустить миссию Artemis II 1 апреля.

Как передает Report, об этом заявила исполняющая обязанности помощника администратора NASA по разработке систем исследования Лори Глейз.

"Хотя я и агентство в целом чувствуем себя уверенно, намечая 1 апреля как нашу первую возможность, имейте в виду, что нам еще предстоит проделать определенную работу", - сказала она.

В состав экипажа 10-дневной миссии войдут астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен. Команда отправится в полет на ракете Space Launch System (SLS) производства корпорации Boeing и будет находиться внутри капсулы Orion, созданной Lockheed Martin. Изначально запуск планировался на февраль, однако его пришлось перенести из-за проблем с подачей гелия в ракете, что потребовало возвращения носителя в ангар для ремонта.