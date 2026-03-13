Иран не намерен перекрывать Ормузский пролив
В регионе
- 13 марта, 2026
- 00:39
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран не намерен перекрывать Ормузский пролив.
Как сообщает Report, об этом дипломат сказал журналистам.
"У нас нет намерения перекрывать Ормузский пролив. Иран обладает неотъемлемым правом обеспечивать мир и безопасность в Ормузском проливе, и это наша ответственность", - заявил он.
Последние новости
00:45
Евросоюз созывает встречу, чтобы обсудить Иран и УкраинуДругие страны
00:39
Иран не намерен перекрывать Ормузский проливВ регионе
00:33
Аида Керимова, выступающая за Украину в вольной борьбе, стала чемпионкой ЕвропыСпорт
00:12
Иран пригрозил уничтожить всю связанную с США нефтегазовую инфраструктуруВ регионе
00:05
Навроцкий наложил вето на закон об участии Польши в программе SAFEДругие страны
23:44
Бессент: ВМС США могут сопровождать суда в Ормузском проливе в составе международной коалицииДругие страны
23:33
Американский эксперт включил Ильхама Алиева в список самых влиятельных мировых лидеровВнешняя политика
23:29
Азербайджан и ООН обсудили совместные проекты в Карабахе и Восточном ЗангезуреИнфраструктура
23:20