Иран не намерен перекрывать Ормузский пролив

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран не намерен перекрывать Ормузский пролив.

Как сообщает Report, об этом дипломат сказал журналистам.

"У нас нет намерения перекрывать Ормузский пролив. Иран обладает неотъемлемым правом обеспечивать мир и безопасность в Ормузском проливе, и это наша ответственность", - заявил он.