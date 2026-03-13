Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    В регионе
    • 13 марта, 2026
    • 00:39
    Иран не намерен перекрывать Ормузский пролив

    Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран не намерен перекрывать Ормузский пролив.

    Как сообщает Report, об этом дипломат сказал журналистам.

    "У нас нет намерения перекрывать Ормузский пролив. Иран обладает неотъемлемым правом обеспечивать мир и безопасность в Ормузском проливе, и это наша ответственность", - заявил он.

    Лента новостей