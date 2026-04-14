Багаи: Иранцы не забудут поддержку со стороны Азербайджана
- 14 апреля, 2026
- 18:38
Иран поблагодарил азербайджанцев и представителей других стран, проявивших солидарность с народом исламской республики в период войны.
Как сообщает Report, об этом написал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи в своем аккаунте в соцсети X.
"Мы глубоко признательны за беспрецедентную солидарность, проявленную сознательными, стремящимися к справедливости людьми в мусульманских странах, а также в регионе и мире в поддержку сопротивления иранского народа американо-израильской агрессии, вызывает глубокую признательность.
Иранцы навсегда запомнят миллионы людей по всему миру, особенно в Ираке, Йемене, Ливане, Турции, Пакистане, Афганистане, Индии, Палестине и ряде африканских стран, а также в Таджикистане, Азербайджане, Мексике, Кубе, Японии, Франции, Великобритании, Бразилии и даже в самих Соединенных Штатах, выразивших свою солидарность и поддержку сопротивлению Ирана незаконной американо-израильской войне против иранского народа", - говорится в публикации.
The unprecedented solidarity shown by Muslim nations and conscientious, justice-seeking people across the region and around the world in support of the heroic resistance of the Iranian nation against brutal U.S.-Israeli aggression is deeply appreciated.— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 14, 2026
