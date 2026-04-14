Армения, Франция и Литва обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
- 14 апреля, 2026
- 19:10
Заместители глав МИД Армении, Франции и Литвы Ваан Костанян, Бенджамен Хаддад и Аудра Плепите обсудили процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку, а также ситуацию на Южном Кавказе.
Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.
Отмечается, что в ходе встречи обсуждались вопросы двусторонней повестки Армении с Литвой и Францией, включая борьбу с дезинформацией, а также сотрудничество в рамках стратегического партнерства с ЕС. Французская и литовская стороны выразили готовность оказать содействие Армении в организации предстоящего саммита Европейского политического сообщества.
В контексте региональных событий Костанян рассказал о позитивных изменениях на Южном Кавказе на фоне Вашингтонских соглашений, а также затронул процессы нормализации отношений между Арменией, Турцией и Азербайджаном.