Пезешкиан поддержал позицию выступающих против войны стран

Испания, Китай, Россия, Турция, Италия и Египет выступают против призывов Израиля к войне с Ираном.

Как сообщает Report, об этом написал президент Ирана Масуд Пезешкиан на своей странице в соцсети X.

"Сущность цивилизаций проявляется в такие критические исторические моменты", - отмечается в публикации.

Президент Ирана заявил, что позиция Испании, Китая, России, Турции, Италии и Египта в отношении Израиля обусловлена глубокими культурными и историческими факторами.