Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Пезешкиан поддержал позицию выступающих против войны стран

    В регионе
    • 14 апреля, 2026
    • 19:02
    Испания, Китай, Россия, Турция, Италия и Египет выступают против призывов Израиля к войне с Ираном.

    Как сообщает Report, об этом написал президент Ирана Масуд Пезешкиан на своей странице в соцсети X.

    "Сущность цивилизаций проявляется в такие критические исторические моменты", - отмечается в публикации.

    Президент Ирана заявил, что позиция Испании, Китая, России, Турции, Италии и Египта в отношении Израиля обусловлена глубокими культурными и историческими факторами.

    Масуд Пезешкиан Переговоры между США и Ираном Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Pezeşkian altı ölkənin mövqeyini dəstəkləyib

