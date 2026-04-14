Пезешкиан поддержал позицию выступающих против войны стран
В регионе
- 14 апреля, 2026
- 19:02
Испания, Китай, Россия, Турция, Италия и Египет выступают против призывов Израиля к войне с Ираном.
Как сообщает Report, об этом написал президент Ирана Масуд Пезешкиан на своей странице в соцсети X.
"Сущность цивилизаций проявляется в такие критические исторические моменты", - отмечается в публикации.
Президент Ирана заявил, что позиция Испании, Китая, России, Турции, Италии и Египта в отношении Израиля обусловлена глубокими культурными и историческими факторами.
The essence of civilizations reveals itself at critical historical junctures. The positions taken by Spain, China, Russia, Türkiye, Italy, and Egypt against the warmongering and crimes of the Zionist regime stem from their deep cultural and historical roots.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 14, 2026
