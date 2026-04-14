Трамп назвал абсолютным безумием отказ Британии от добычи нефти в Северном море
- 14 апреля, 2026
- 18:48
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает абсолютным безумием отказ Великобритании от добычи нефти в Северном море.
Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.
"Европа отчаянно нуждается в энергии, и при этом Великобритания отказывается добывать нефть в Северном море - одном из крупнейших месторождений в мире. Трагично!!!", - написал он.
Трамп отметил, что Норвегия якобы получает значительную прибыль, продавая нефть, в том числе Великобритании, по двойной цене.
"Они зарабатывают целое состояние. Великобритания, которая расположена в Северном море выгоднее, чем Норвегия, должна БУРИТЬ, ДЕТКА, БУРИТЬ!!! Это абсолютное безумие, что они этого не делают… И никаких больше ветряных электростанций!", - добавил он.
Последние новости
23:06
Эльчин Амирбеков и Иржи Бродский обсудили вопросы безопасности на Южном КавказеВнешняя политика
22:46
Госдеп одобрил выделение очередной партии гумпомощи ЛивануДругие страны
22:29
Украина и Норвегия подписали декларацию об оборонном партнерстве - ОБНОВЛЕНОДругие страны
22:17
Подозреваемый в убийстве двух женщин в Масазыре задержан в ГеранбоеПроисшествия
22:13
Мирзоян и Кубилюс обсудили перспективы сотрудничества в сфере обороныВ регионе
22:08
Израиль и Ливан договорились о разоружении "Хезболлах" - ОБНОВЛЕНОДругие страны
21:56
Обострение геополитической ситуации и многолетний бюджет – ключевые темы саммита ЕС в НикосииДругие страны
21:52
В Баку на ряде магистралей из-за погоды снижен скоростной режимИнфраструктура
21:43