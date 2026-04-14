    Трамп назвал абсолютным безумием отказ Британии от добычи нефти в Северном море

    Президент США Дональд Трамп заявил, что считает абсолютным безумием отказ Великобритании от добычи нефти в Северном море.

    Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

    "Европа отчаянно нуждается в энергии, и при этом Великобритания отказывается добывать нефть в Северном море - одном из крупнейших месторождений в мире. Трагично!!!", - написал он.

    Трамп отметил, что Норвегия якобы получает значительную прибыль, продавая нефть, в том числе Великобритании, по двойной цене.

    "Они зарабатывают целое состояние. Великобритания, которая расположена в Северном море выгоднее, чем Норвегия, должна БУРИТЬ, ДЕТКА, БУРИТЬ!!! Это абсолютное безумие, что они этого не делают… И никаких больше ветряных электростанций!", - добавил он.

    Дональд Трамп Добыча нефти Северное море Великобритания Норвегия Соединенные Штаты Америки (США)
