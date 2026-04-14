    ABŞ Prezidenti Britaniyanın Şimal dənizində neft hasilatından imtina etməsini dəlilik adlandırıb

    • 14 aprel, 2026
    • 19:17
    ABŞ Prezidenti Britaniyanın Şimal dənizində neft hasilatından imtina etməsini dəlilik adlandırıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Böyük Britaniyanın Şimal dənizində neft hasilatından imtina etməsinin tamamilə dəlilik olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Truth Social"da yazıb.

    "Avropanın enerjiyə ehtiyacı var, bununla belə, Böyük Britaniya dünyanın ən böyük yataqlarından biri olan Şimal dənizində neft hasil etməkdən imtina edir. Faciəvidir!!!", - o yazıb.

    Tramp qeyd edib ki, guya Norveç nefti, o cümlədən Böyük Britaniyaya ikiqat qiymətə sataraq əhəmiyyətli gəlir əldə edir.

    "Onlar böyük sərvət qazanırlar. Şimal dənizində Norveçdən daha əlverişli mövqedə yerləşən Böyük Britaniya hasil etməlidir!!! Onların bunu etməməsi tamamilə dəlilikdir… Və daha heç bir külək elektrik stansiyası da olmasın!", - o əlavə edib.

    Donald Tramp
    Трамп назвал абсолютным безумием отказ Британии от добычи нефти в Северном море

    Son xəbərlər

    23:07

    Ukrayna və Norveç müdafiə tərəfdaşlığı haqqında bəyannamə imzalayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:53

    Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsində növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    22:46

    Elçin Əmirbəyov və Jiri Brodski Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyi müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    22:30

    Mirzoyan və Kubilyus müdafiə sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər

    Region
    22:19

    Vaşinqtonda İsrail və Livan səfirləri arasında görüş başa çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:14

    Səudiyyə Ərəbistanı, Pakistan, Misir və Türkiyənin XİN rəhbərləri Ankarada regional məsələləri müzakirə edəcəklər

    Region
    22:00

    Azərbaycan Basketbol Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulub

    Komanda
    21:51

    Masazırda iki qadını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    21:41

    Bakının bir sıra yollarında sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti