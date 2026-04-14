    Азербайджан и ICAO подписали соглашение по "зеленому развитию" авиационных проектов

    ИКТ
    14 апреля, 2026
    19:05
    Азербайджан и ICAO подписали соглашение по зеленому развитию авиационных проектов

    Подписано соглашение о поддержке Международной организацией гражданской авиации (ICAO) Управления аэропорта Алят в целях зеленой сертификации проекта "Silk Way Cargo Village" и аэропорта в Свободной экономической зоне Алят.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства цифрового развития и транспорта.

    Согласно информации, азербайджанская делегация участвует в симпозиуме ICAO. В частности, в Марракеше состоялась церемония открытия 5-го "Глобального симпозиума по поддержке реализации" ICAO. Азербайджан представлен делегацией под руководством заместителя министра Самира Мамедова.

    Данное мероприятие играет роль платформы для достижения долгосрочных стратегических целей ICAO, устранения общих проблем реализации и продвижения устойчивой авиации.

    В рамках симпозиума состоялся круглый стол министров с участием представителей более 40 стран.

    Также на встрече высокого уровня представителями государств-членов был принят документ "Призыв к действию" (Call to Action), касающийся устойчивого и стабильного развития авиации.

    Azərbaycan və ICAO aviasiya layihələrinin "yaşıl inkişaf"ı üzrə razılaşma imzalayıb
    ICAO backs green certification for Alat airport project

    Последние новости

    23:06

    Эльчин Амирбеков и Иржи Бродский обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    22:46

    Госдеп одобрил выделение очередной партии гумпомощи Ливану

    Другие страны
    22:29

    Украина и Норвегия подписали декларацию об оборонном партнерстве - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:17

    Подозреваемый в убийстве двух женщин в Масазыре задержан в Геранбое

    Происшествия
    22:13

    Мирзоян и Кубилюс обсудили перспективы сотрудничества в сфере обороны

    В регионе
    22:08

    Израиль и Ливан договорились о разоружении "Хезболлах" - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:56

    Обострение геополитической ситуации и многолетний бюджет – ключевые темы саммита ЕС в Никосии

    Другие страны
    21:52

    В Баку на ряде магистралей из-за погоды снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    21:43

    Маскерано ушел с поста главного тренера "Интер Майами"

    Другие страны
    Лента новостей