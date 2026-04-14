Азербайджан и ICAO подписали соглашение по "зеленому развитию" авиационных проектов

Подписано соглашение о поддержке Международной организацией гражданской авиации (ICAO) Управления аэропорта Алят в целях зеленой сертификации проекта "Silk Way Cargo Village" и аэропорта в Свободной экономической зоне Алят.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, азербайджанская делегация участвует в симпозиуме ICAO. В частности, в Марракеше состоялась церемония открытия 5-го "Глобального симпозиума по поддержке реализации" ICAO. Азербайджан представлен делегацией под руководством заместителя министра Самира Мамедова.

Данное мероприятие играет роль платформы для достижения долгосрочных стратегических целей ICAO, устранения общих проблем реализации и продвижения устойчивой авиации.

В рамках симпозиума состоялся круглый стол министров с участием представителей более 40 стран.

Также на встрече высокого уровня представителями государств-членов был принят документ "Призыв к действию" (Call to Action), касающийся устойчивого и стабильного развития авиации.