    Azərbaycan və ICAO aviasiya layihələrinin "yaşıl inkişaf"ı üzrə razılaşma imzalayıb

    Azərbaycan və ICAO aviasiya layihələrinin yaşıl inkişafı üzrə razılaşma imzalayıb

    Ələt Azad İqtisadi Zonasında yerləşən "Silk Way Cargo Village" və Hava Limanı layihəsinin yaşıl sertifikatlaşdırılması məqsədilə Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (ICAO) Ələt Hava Limanı İdarəsinə dəstəyi barədə razılaşma imzalanıb.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Azərbaycan nümayəndə heyəti ICAO-nun simpoziumunda iştirak edir. Belə ki, Mərakeş şəhərində ICAO-nun 5-ci "Qlobal icra dəstəyi simpoziumu"nun açılış mərasimi olub. "Regional həllər, qlobal faydalar" mövzusunda keçirilən tədbirdə Azərbaycan nazir müavini Samir Məmmədovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur.

    Bu tədbir "ICAO"nun uzunmüddətli strateji məqsədlərinə nail olmaq, ümumi icra problemlərini aradan qaldırmaq və dayanıqlı aviasiyanı təşviq etmək üçün platforma rolunu oynayır.

    Simpozium çərçivəsində 40-dan artıq ölkənin nümayəndələrinin iştirakı ilə nazirlərin dəyirmi masası keçirilib.

    Həmçinin yüksəksəviyyəli görüşdə üzv dövlətlərin nümayəndələri tərəfindən aviasiyanın davamlı, dayanıqlı inkişafına dair fəaliyyətə çağırış "Call to Action" sənədi qəbul olunub.

    Simpozium aprelin 16-na qədər davam edəcək.

    Азербайджан и ICAO подписали соглашение по "зеленому развитию" авиационных проектов
    Foto
    ICAO backs green certification for Alat airport project

    Son xəbərlər

    12:48

    Takaiçi: Yaponiya ASEAN ölkələrinə 10 milyard dollar maliyyə yardımı ayırmağı planlaşdırır

    Energetika
    12:41

    Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü Əli Bəşirovun ayaq əzələlərində xırda yırtıqlar var

    Futbol
    12:32

    Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    12:25

    "Araz Saatlı"nın rəsmisi futbolçuları və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    12:23

    Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadır

    Digər ölkələr
    12:18

    "Qarabağ" 700 manat cərimələnib

    Futbol
    12:18

    Naxçıvanda sahibkarlara verilən lisenziyaların sayı 71,4 faiz artıb

    Biznes
    12:09

    Samvel Karapetyan Ermənistan vətəndaşlığından başqa bütün vətəndaşlıqlardan imtina edir

    Region
    12:02

    Armands Krauze: Latviya Qarabağda meşələrin bərpasına kömək etməyə hazırdır - MÜSAHİBƏ

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti