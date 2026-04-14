Кабмин утвердил суммы платежей для использования водных объектов в специальных целях

Кабинет министров принял решение о регулировании некоторых вопросов, связанных с использованием водных объектов в специальных целях.

Как сообщает Report, решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, утверждены "Суммы платежей, связанных с использованием водных объектов в специальных целях", а также "Форма договора между Азербайджанским государственным агентством водных ресурсов и физическими и юридическими лицами об использовании водных объектов в специальных целях".

Решение вступает в силу с 1 сентября 2026 года.