Трамп расстроен поражением Орбана на выборах в Венгрии

Президент США Дональд Трамп заявил, что расстроен поражением Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии, назвав его своим другом и хорошим человеком.

Как сообщает Report, об этом американский лидер заявил в интервью Corriere della Sera.

Трамп отметил, что, несмотря на исход голосования, положительно оценивает политику венгерского экс-лидера.

"Он был моим другом. Это не были мои выборы, но он был моим другом, хороший человек, он хорошо справился с миграцией", - заявил он.

При этом Трамп раскритиковал миграционную политику Италии, подчеркнув, что Орбан "не позволил людям прийти и разрушить его страну, как это сделала Италия".