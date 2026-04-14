Трамп расстроен поражением Орбана на выборах в Венгрии
Другие страны
- 14 апреля, 2026
- 18:32
Президент США Дональд Трамп заявил, что расстроен поражением Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии, назвав его своим другом и хорошим человеком.
Как сообщает Report, об этом американский лидер заявил в интервью Corriere della Sera.
Трамп отметил, что, несмотря на исход голосования, положительно оценивает политику венгерского экс-лидера.
"Он был моим другом. Это не были мои выборы, но он был моим другом, хороший человек, он хорошо справился с миграцией", - заявил он.
При этом Трамп раскритиковал миграционную политику Италии, подчеркнув, что Орбан "не позволил людям прийти и разрушить его страну, как это сделала Италия".
Последние новости
