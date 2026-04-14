    Фидан и Арагчи обсудили переговоры между США и Ираном

    В регионе
    14 апреля, 2026
    18:51
    Фидан и Арагчи обсудили переговоры между США и Ираном

    Министры иностранных дел Турции и Ирана Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили по телефону ход переговоров между делегациями Тегерана и Вашингтона в Исламабаде.

    Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber.

    Фидан и Арагчи обсудили текущую ситуацию между Ираном и США в рамках переговорного процесса.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые обсуждения завершились без достижения соглашения.

    Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 13 апреля в 10:00 по восточному летнему времени (18:00 по бакинскому) начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.

    Hakan Fidan ilə Abbas Əraqçi İran-ABŞ danışıqlarını müzakirə ediblər
    Türkiye, Iran FMs discuss Iran–US talks in phone call

