Фидан и Арагчи обсудили переговоры между США и Ираном

Министры иностранных дел Турции и Ирана Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили по телефону ход переговоров между делегациями Тегерана и Вашингтона в Исламабаде.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber.

Фидан и Арагчи обсудили текущую ситуацию между Ираном и США в рамках переговорного процесса.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые обсуждения завершились без достижения соглашения.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 13 апреля в 10:00 по восточному летнему времени (18:00 по бакинскому) начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.