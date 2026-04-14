Hakan Fidan ilə Abbas Əraqçi İran-ABŞ danışıqlarını müzakirə ediblər
Region
- 14 aprel, 2026
- 18:33
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə telefonla danışıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Onlar İran və ABŞ nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar prosesi ilə bağlı son vəziyyəti müzakirə ediblər.
