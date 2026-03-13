Сербия не будет вступать в НАТО и намерена сохранять нейтралитет

Белград поддерживает отношения с НАТО, однако намерен оставаться нейтральным и не будет вступать в Североатлантический альянс.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом президент Белграда Александр Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Сербии.

"У нас с НАТО цивилизованные отношения, но мы не будем вступать в НАТО; мы останемся нейтральными", - заявил Вучич.

Во время своего выступления А. Вучич также прокомментировал заявление премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича о том, что тот намерен предупредить НАТО о вооружении Сербии: "Я президент небольшой страны - небольшой по численности населения и территории. Я не из тех крупных президентов, как Дональд Трамп или Владимир Путин, которые легко решают любые вопросы. Для меня не существует лёгких вопросов. Конечно, у меня есть тревоги. Я хочу, чтобы моим политическим наследием были не войны и конфликты, а мир".

Президент Сербии подчеркнул, что безо всякой причины между Приштиной, Тираной и Загребом возникает военный альянс (ряд стран, в том числе Азербайджан, не признал независимость Косово - ред.):

"Это не только военно-техническое, военно-экономическое или просто военное сотрудничество. Это военный союз. Вы спрашиваете меня, боюсь ли я? Конечно, боюсь. Я переживаю за жизни людей. Каждый гражданин этой страны находится в сфере моей ответственности. Прежде всего я должен сохранять стабильность в стране. Если вместе со структурой, не являющейся членом НАТО, создаётся военный союз, и при этом не даётся никакого объяснения, зачем это делается, то мне причина этого ясна. Я всегда вежливо разговариваю с Пленковичем. Он сказал, что это не направлено против Сербии. Но в то же время он заявил, что предупредит НАТО о вооружениях, которыми располагает Сербия".

А. Вучич отметил, что истории о вооружении они слушают уже почти год: "Уже год рассказывают такую историю. Якобы Сербия купила подержанные самолёты "Rafale", а они приобретают новые, получат ракеты "Meteor", они сильнее нас, а мы молчим. А я говорю: да, то, что вы сильны и поэтому создаёте военные союзы, в определённой степени вызывает у меня беспокойство".

Сербский лидер также отметил, что истребители МиГ-29 сербских ВВС были оснащены ракетами класса воздух - земля с радиусом действия до 400 км.

"Мы говорим о ракетах класса воздух - земля. Я поздравляю наших инженеров, они успешно интегрировали китайскую ракету в российский истребитель МиГ-29, а это лучшие по оснащению МиГи во всей Европе и мире. Они могут поражать цели на земле, ракеты разрушительной мощности, действующие на расстоянии до 200 и до 400 километров. У нас значительное количество ракет, и их будет еще больше", - заключил сербский президент.

