İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İsrail "Hizbullah"ın raket buraxılış qurğularını məhv edib

    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 19:43
    İsrail Hizbullahın raket buraxılış qurğularını məhv edib

    İsrail Hərbi Hava Qüvvələri İsrail istiqamətində raket atmağa hazırlanan "Hizbullah" hərəkatının buraxılış qurğularını məhv edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, qurğunun silahlandırılması ilə məşğul olan və buraxılışı həyata keçirməyə çalışan döyüşçülərə də zərbələr endirilib.

    İsrail ordusu qeyd edib ki, "Roaring Lion" əməliyyatı başlayandan bəri İsrail ərazisinə atılmağa hazır olan 70-dən çox raket buraxılış qurğusu məhv edilib və zərərsizləşdirilib.

    İsrail Hizbullah qruplaşması ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    ЦАХАЛ сообщил об уничтожении пусковых установок "Хезболлах"

    Son xəbərlər

    20:24

    Bakı Təşəbbüs Qrupu kiberhücumlara məruz qalıb

    Xarici siyasət
    20:21

    "Zərifə və Heydər Əliyevlər – Əbədiyaşar məhəbbət" kitabı Sarayevoda boşnak dilində nəşr olunub

    Xarici siyasət
    20:13
    Foto

    Türkiyənin Baş Ombudsmanı Azərbaycanın səfiri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:06

    Azərbaycanın daha bir güləşçisi Avropa çempionatında finala yüksəlib

    Fərdi
    20:05
    Foto

    Emin Əmrullayev işğaldan azad olunmuş ərazilərdə çalışan müəllimlərlə görüşüb

    Elm və təhsil
    20:00

    Bu gün ikinci Qədr gecəsidir

    Din
    19:49
    Video

    "Haber Global"ın Beyrutdan canlı yayımı zamanı şəhər bombalanıb

    Digər ölkələr
    19:45

    Zelenski və Ərdoğan İran ətrafındakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    19:43

    İsrail "Hizbullah"ın raket buraxılış qurğularını məhv edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti