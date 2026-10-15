Mirziyoyev və Al Tani Bakıda ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər
Xarici siyasət
- 15 oktyabr, 2026
- 16:52
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Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və Qətər əmiri şeyx Təmim bin Həməd Al Tani Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) Bakıda keçirilən sammiti çərçivəsində danışıqlar aparıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan liderinin mətbuat xidməti "X" sosial şəbəkəsində məlumat verib.
"Görüş zamanı liderlər strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi, investisiya əməkdaşlığının genişləndirilməsi və aparıcı sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyət məsələlərini müzakirə ediblər. Tərəflər həmçinin aktual beynəlxalq və regional məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar", - məlumatda deyilir.
Мирзиёев и Аль Тани обсудили в Баку вопросы двустороннего сотрудничества
Mirziyoyev, Al Thani mull issues of bilateral co-op in Baku
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