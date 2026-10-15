İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Mirziyoyev və Al Tani Bakıda ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2026
    • 16:52
    Mirziyoyev və Al Tani Bakıda ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər

    Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və Qətər əmiri şeyx Təmim bin Həməd Al Tani Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) Bakıda keçirilən sammiti çərçivəsində danışıqlar aparıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan liderinin mətbuat xidməti "X" sosial şəbəkəsində məlumat verib.

    "Görüş zamanı liderlər strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi, investisiya əməkdaşlığının genişləndirilməsi və aparıcı sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyət məsələlərini müzakirə ediblər. Tərəflər həmçinin aktual beynəlxalq və regional məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar", - məlumatda deyilir.

    Şavkat Mirziyoyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Təmim bin Həməd Al Tani
    Мирзиёев и Аль Тани обсудили в Баку вопросы двустороннего сотрудничества
    Mirziyoyev, Al Thani mull issues of bilateral co-op in Baku
    MiniBoss
    MiniBoss

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