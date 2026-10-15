Мирзиёев и Аль Тани обсудили в Баку вопросы двустороннего сотрудничества
- 15 октября, 2026
- 16:40
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани провели переговоры на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера в социальной сети "Х".
"В ходе встречи лидеры обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства, расширения инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в ключевых отраслях. Стороны также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам", - говорится в сообщении.
President Shavkat #Mirziyoyev met with the Emir of #Qatar🇶🇦 @TamimBinHamad on the sidelines of the #CICA Summit in #Baku. The leaders discussed strengthening the strategic partnership, expanding investment and cooperation in key sectors. They also exchanged views on international and regional issues.— Shavkat Mirziyoyev's Press-service (@president_uz) October 15, 2026