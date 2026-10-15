Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Мирзиёев и Аль Тани обсудили в Баку вопросы двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 16:40
    Мирзиёев и Аль Тани обсудили в Баку вопросы двустороннего сотрудничества

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани провели переговоры на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера в социальной сети "Х".

    "В ходе встречи лидеры обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства, расширения инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в ключевых отраслях. Стороны также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам", - говорится в сообщении.

    Шавкат Мирзиёев Тамим бен Хамад Аль Тани Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Mirziyoyev və Al Tani Bakıda ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər
    Mirziyoyev, Al Thani mull issues of bilateral co-op in Baku
    44 - Tezliklə
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