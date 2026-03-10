ЦАХАЛ сообщил об уничтожении пусковых установок "Хезболлах"
Другие страны
- 10 марта, 2026
- 19:31
ВВС Израиля уничтожили пусковые установки движения "Хезболлах", которые готовились к запуску ракет в сторону еврейского государства.
Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба в соцсетях.
По ее данным, также были нанесены удары по боевикам, которые, по данным ЦАХАЛ, занимались вооружением установки и пытались осуществить запуск.
В армии сообщили, что с начала операции Roaring Lion было уничтожено и нейтрализовано более 70 ракетных пусковых установок, готовых к запуску по территории Израиля.
