    ЦАХАЛ сообщил об уничтожении пусковых установок "Хезболлах"

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 19:31
    ЦАХАЛ сообщил об уничтожении пусковых установок Хезболлах

    ВВС Израиля уничтожили пусковые установки движения "Хезболлах", которые готовились к запуску ракет в сторону еврейского государства.

    Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба в соцсетях.

    По ее данным, также были нанесены удары по боевикам, которые, по данным ЦАХАЛ, занимались вооружением установки и пытались осуществить запуск.

    В армии сообщили, что с начала операции Roaring Lion было уничтожено и нейтрализовано более 70 ракетных пусковых установок, готовых к запуску по территории Израиля.

    İsrail "Hizbullah"ın raket buraxılış qurğularını məhv edib
