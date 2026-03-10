Türkiyənin Baş Ombudsmanı Azərbaycanın səfiri ilə görüşüb
- 10 mart, 2026
- 20:13
Türkiyənin İnsan hüquqları üzrə müvəkkili, Baş Ombudsman Mehmet Akarca Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyində olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov "X"dəki hesabında yazıb.
Görüşdə iki ölkənin müvafiq qurumları arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə dair məsələlər müzakirə olunub.
Türkiye Kamu Başdenetçisi Sn. Mehmet Akarca ve beraberindeki heyeti Büyükelçiliğimizde misafir ettik. Görüşmede iki kardeş ülkenin ilgili kurumları arasında iş birliğinin daha da güçlendirilmesine ilişkin konuları değerlendirdik. pic.twitter.com/q3t1XSjngI— Dr. Rashad Mammadov (@R_Eynaddinoglu) March 10, 2026
