İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Türkiyənin Baş Ombudsmanı Azərbaycanın səfiri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 10 mart, 2026
    • 20:13
    Türkiyənin Baş Ombudsmanı Azərbaycanın səfiri ilə görüşüb

    Türkiyənin İnsan hüquqları üzrə müvəkkili, Baş Ombudsman Mehmet Akarca Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyində olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov "X"dəki hesabında yazıb.

    Görüşdə iki ölkənin müvafiq qurumları arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə dair məsələlər müzakirə olunub.

    Mehmet Akarca Rəşad Məmmədov Türkiyə-Azərbaycan
    Foto
    Турецкий омбудсмен встретился с послом Азербайджана

    Son xəbərlər

    20:24

    Bakı Təşəbbüs Qrupu kiberhücumlara məruz qalıb

    Xarici siyasət
    20:21

    "Zərifə və Heydər Əliyevlər – Əbədiyaşar məhəbbət" kitabı Sarayevoda boşnak dilində nəşr olunub

    Xarici siyasət
    20:13
    Foto

    Türkiyənin Baş Ombudsmanı Azərbaycanın səfiri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:06

    Azərbaycanın daha bir güləşçisi Avropa çempionatında finala yüksəlib

    Fərdi
    20:05
    Foto

    Emin Əmrullayev işğaldan azad olunmuş ərazilərdə çalışan müəllimlərlə görüşüb

    Elm və təhsil
    20:00

    Bu gün ikinci Qədr gecəsidir

    Din
    19:49
    Video

    "Haber Global"ın Beyrutdan canlı yayımı zamanı şəhər bombalanıb

    Digər ölkələr
    19:45

    Zelenski və Ərdoğan İran ətrafındakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    19:43

    İsrail "Hizbullah"ın raket buraxılış qurğularını məhv edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti